Cena con tombola d’arte nel nome di Abel Vallmitjana L' evento da tutto esaurito

Abel Vallmitjana ha ispirato la “Cena con tombola d’arte”, che ha registrato il tutto esaurito. La serata, organizzata dal Comitato “Vallmitjana e gli altri” e dal Circolo “L’incontro” di Tregozzano, ha coinvolto oltre 150 persone nel locale della frazione a nord di Arezzo. I partecipanti hanno gustato piatti locali e partecipato a una tombola speciale dedicata all’arte. La manifestazione si è dimostrata un grande successo di pubblico e di entusiasmo.

I partecipanti hanno potuto vedere anche la proiezione di un filmato degli anni Sessanta girato a Villa Guillichini di Tregozzano, al tempo dimora e atelier di Vallmitjana Grande successo per la “Cena con tombola d’arte” organizzata dal Comitato “Vallmitjana e gli altri” e dal Circolo “L’incontro” di Tregozzano, che si è svolta sabato 21 febbraio nei locali del circolo della frazione a nord di Arezzo. L’evento ha registrato il tutto esaurito sia per la cena, sia per le tre tombole che prevedevano premi con opere d’arte di importanti maestri del passato e contemporanei. Nel corso della serata il comitato presieduto da Gabriella Vagheggi, nato nel 2024, ha illustrato le attività in corso, dedicate al recupero e alla valorizzazione dell'epoca in cui Vallmitjana ha vissuto ad Arezzo, tra la seconda metà degli anni Cinquanta e la prima metà degli anni Settanta del secolo scorso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

