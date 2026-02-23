celtics show a casa lakers con pritchard e brown wolves che batosta dai 76ers

Il punteggio di 122-100 riflette la vittoria netta dei Celtics contro i Lakers, grazie a prestazioni di Pritchard e Brown. La squadra di Boston ha mantenuto il controllo fin dall'inizio, con un vantaggio che ha superato i ventidue punti. A Minneapolis, i 76ers hanno sconfitto i Wolves con Maxey in grande forma, mentre i Knicks hanno superato i Bulls con una buona intensità difensiva. Le partite continuano a offrire sorprese e cambi di ritmo.

I Celtics dominano i Lakers a Los Angeles, i 76ers superano i Timberwolves mentre i Knicks si affidano alle giocate di Towns e hanno la meglio sui Bulls. Dopo le sfide della domenica sera italiana, ecco come sono andate le altre gare Nba. Dopo 10 sconfitte consecutive i Mavericks (20-36), privi di Flagg, ritrovano il successo contro un’altra squadra in modalità tanking. I Pacers (15-43) faticano a rallentare il veterano Middleton che alla fine fa la differenza con 25 punti. Bene anche Nembhard: 22 punti e 11 assist. Indiana: Siakam 30 (1016, 23, 45 tl), Nembhard 22, Walker 18. Rimbalzi: Walker 9. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

