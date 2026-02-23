C' è un virus che infetta il tuo telefono e usa il ' cervello' di Google

Un nuovo virus chiamato PromptSpy ha infettato smartphone Android, sfruttando vulnerabilità nel sistema per adattarsi e controllare il dispositivo. La causa è la crescente diffusione di malware che utilizza l’intelligenza artificiale per aggirare le difese di sicurezza. Questo malware, che si diffonde attraverso app apparentemente innocue, può accedere ai dati personali e utilizzare i server di Google per operare. Le autorità stanno cercando di capire fino a che punto si sia spinta questa minaccia.

Il confine tra progresso e minaccia è labile, e anzi, oggi appare superato. L'intelligenza artificiale è infatti il motore di una nuova generazione di malware che semina il panico tra gli esperti di cybersecurity: il suo nome è PromptSpy ed è il primo virus per Android capace di 'adattarsi' alla sua vittima utilizzando la potenza di Google Gemini. A scoprirlo è stato un team di ricercatori di Eset Research, guidato da Lukas Stefano, e quanto è parso da subito evidente è che PromptSpy non somiglia a nulla mai visto fino a questo momento.