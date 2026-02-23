Catanzaro stende Rende | il secondo quarto decide il derby

Il Catanzaro ha dominato il Rende nel derby calabrese, vincendo con un margine di 18 punti nel secondo quarto. La squadra ha messo a segno un parziale decisivo che ha indirizzato la partita, lasciando i rivali senza possibilità di recupero. La vittoria si è concretizzata grazie a una buona difesa e a un attacco efficace, portando il risultato a favore del team di casa. La partita si è conclusa con un risultato netto e senza sorprese.

Il derby di basket calabrese si è chiuso con un successo netto del Catanzaro sulla Bim Bum Rende, che si arrende con un passivo di 18 punti. Sul parquet della Basket Academy, i giallorossi hanno dominato la scena con intensità e precisione, consolidando la loro posizione in classifica. La partita, giocata oggi pomeriggio, ha i biancorossi di coach Carbone provare a reagire, ma l’inerzia del match ha premiato i padroni di casa fin dal secondo quarto. La squadra di coach Sant’Ambrogio ha mostrato tutto il suo potenziale, gestendo con lucidità i momenti chiave e chiudendo il primo quarto in equilibrio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Derby Calabrese: Playoff e Salvezza in Bilico, Catanzaro-Rende sfidaIl match tra Catanzaro e Rende, giocato al Pala Pulerá, determina le sorti di due squadre in lotta per i playoff e la salvezza.

Il Cagliari stende la Juventus: Mazzitelli decide, bianconeri ko alla Unipol DomusIl Cagliari ha ottenuto una vittoria importante contro la Juventus alla Unipol Domus, grazie a un gol di Mazzitelli.

30 gennaio 1972: la prima storica vittoria in Serie A! Davanti a un “Militare” in delirio, Angelo Mammì firma all’84’ il gol che stende la Juventus e regala al Catanzaro un successo epico! Riviviamo insieme questo momento leggendari - facebook.com facebook