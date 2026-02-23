Catanzaro | fuga di gas soccorsi evitano tragedia con lievi ustioni

Una fuga di gas in un appartamento di viale Isonzo ha rischiato di provocare un’esplosione, ma i soccorritori sono intervenuti in tempo. Le squadre di emergenza hanno evacuato i vicini e limitato i danni, evitando conseguenze più gravi. Alcuni residenti hanno riportato lievi ustioni mentre cercavano di mettersi in salvo. I vigili del fuoco hanno sigillato l’appartamento e verificato l’assenza di altre perdite. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza.

Fuga di gas a Catanzaro: intervento coordinato salva abitanti e evita tragedia Una fuga di gas in un appartamento di viale Isonzo a Catanzaro ha messo in allarme i residenti del palazzo, ma grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi, la situazione è stata rapidamente messa sotto controllo. L’incidente, avvenuto nella serata di ieri, ha coinvolto un’abitazione dove si trovavano il proprietario, la moglie e la figlia. Fortunatamente, le conseguenze sono state limitate a lievi ustioni per il proprietario, mentre gli altri condomini sono stati evacuati in sicurezza. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il personale sanitario del SUEM 118. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Fiamme a Catanzaro: fuga di gas, uomo ustionato e salvato dal balcone.Un incendio scoppiato in un appartamento di Viale Isonzo a Catanzaro ha causato ustioni a un uomo, che si è salvato saltando dal balcone.

Esplosione in casa per una fuga di gas: il proprietario ha ustioni sul 12% del corpoQuesta mattina alle prime luci, un’esplosione ha scosso un’abitazione in via Contrada Pregrassi a Novale.

