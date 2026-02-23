Catanzaro | 1.700 euro per l’abete ma lo stadio è in stallo

Tre consiglieri comunali di Catanzaro hanno criticato la gestione dell’amministrazione per aver speso 1.700 euro nell’acquisto di un abete natalizio, mentre lo stadio rimane fermo. La scelta ha suscitato dubbi sulla trasparenza delle spese pubbliche e sulla priorità degli investimenti. I consiglieri evidenziano come questa decisione evidenzi le difficoltà del Comune nel coordinare i progetti cittadini. La questione rimane aperta e suscita molte domande tra i cittadini.

Tre consiglieri comunali di Catanzaro, Valerio Donato, Gianni Parisi e Stefano Veraldi, hanno sollevato una serie di criticità legate alla gestione dell’amministrazione cittadina, con un comunicato stampa che punta il dito su una serie di silenzi e omissioni. La città, secondo i tre, ha bisogno di chiarezza e responsabilità, non di narrazioni autocelebrative. Il primo punto critico riguarda i lavoratori di Catanzaro Servizi. I consiglieri chiedono spiegazioni sul mancato pagamento delle cessioni del quinto dello stipendio e dei contributi, obblighi di legge che espongono i dipendenti a gravi conseguenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

