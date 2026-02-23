Cataldo lancia La Pieve Ma il Masone non molla e agguanta il pari al 95’
Cataldo ha presentato il nuovo progetto La Pieve, motivato dall’esigenza di rinnovare il quartiere e migliorare i servizi. Durante l’inaugurazione, ha mostrato le nuove strutture e ha spiegato come il lavoro di squadra ha portato a questo risultato. Tuttavia, il Masone ha reagito con determinazione e ha raggiunto il pareggio al 95’ grazie a un’azione improvvisa. La partita si è conclusa con un pareggio combattuto e ricco di emozioni.
MASONE 1 LA PIEVE N. 1 MASONE: Giaroli, Acquah, Valmori, Bonacini R., Burani (81’Campani), Campaniello N. (65’ Pozzi), Bonacini D. (57’ Zagnoli), Ventura (73’ Tascedda), Jocic (95’ Melioli), Mohmoh, Carrera. A disp. Catellani, Omari, Paoli, Campaniello S.. All. Marchesini. LA PIEVE N.: Mbaye, Tudini (73’ Pepe), Belfakir, Boriani, Shanableh, Casarano, Sharaf, Montorsi, Cheli, Cataldo (77’ Migliaccio), Pellegrino. A disp. Borghi, Iazzetta, Monari, Traversi, Gilli, Porto. All. Barbi. Arbitro: Mongiorgi di Bologna Reti: 68’ Cataldo, 95’ Valmori Note: espulso Bonacini R. al 65’. Ammoniti Valmori, Mbaye, Boriani, Shanableh. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
