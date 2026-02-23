Casumaro punito a freddo Vano l’assedio nella ripresa

Casumaro ha subito una sconfitta per un gol subito nel primo tempo, dopo aver tentato di reagire nella ripresa senza successo. La causa principale è stata la rete realizzata da Faro Coop al 16’ minuto, che ha deciso il risultato. I giocatori di Casumaro hanno cercato di recuperare, ma non sono riusciti a trovare il modo di segnare. La partita si è conclusa con la vittoria di Faro Coop, lasciando il risultato in equilibrio.