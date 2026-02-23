Casumaro punito a freddo Vano l’assedio nella ripresa
Casumaro ha subito una sconfitta per un gol subito nel primo tempo, dopo aver tentato di reagire nella ripresa senza successo. La causa principale è stata la rete realizzata da Faro Coop al 16’ minuto, che ha deciso il risultato. I giocatori di Casumaro hanno cercato di recuperare, ma non sono riusciti a trovare il modo di segnare. La partita si è conclusa con la vittoria di Faro Coop, lasciando il risultato in equilibrio.
Faro Coop 1 Casumaro 0 FARO COOP: Gandolfi, Borgognoni, Nardi, Dozzi (40’ st Landi), Lenzi D. (16’ st Ruzzolini), Masinara, Lenzi M., Dahbi, Bazzani (39’ st Peri), Satalino T. (49’ st Olezzi), Garni. All.: Zanini. CASUMARO: Saccenti, Correggiari (34’ st Pascuccio), Vinci, Ceneri, Catozzo, D’Elia, Cavicchi (21’ st Guernelli), Barbieri, Lodi, Pressato (1’ st Gherlinzoni), Govoni (15’ st Chinappi). All.: Rambaldi. Arbitro: Grisendi di Reggio Emilia. Rete: 4’ pt Dozzi (F). Note: ammoniti: Garni (F), Ruzzolini (F), Correggiari (C), Gherlinzoni (C). TRASFERTA AMARA per il Casumaro sul campo del Faro Coop, che si impone di misura per 1-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Un vano nella tappezzeria dell’auto per nascondere la droga: arrestato a San Pietro a PatiernoUn uomo di 22 anni è stato arrestato a San Pietro a Patierno, Napoli Nord, dalla Polizia durante un’operazione di controllo.
Uk, Keir Starmer nella bufera: assedio al primo ministroIl governo di Keir Starmer è sotto pressione.