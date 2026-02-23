Castelfidardo cala il tris Punti in chiave salvezza
Castelfidardo segna tre gol contro San Marino, grazie alle reti di Petrucci, Ascoli e Abagnale, che portano i tre punti fondamentali in chiave salvezza. L'incontro si decide nel secondo tempo, quando i padroni di casa trovano la via del gol con precisione e determinazione. La vittoria rafforza la posizione in classifica, offrendo nuove speranze di miglioramento. I tifosi festeggiano un risultato che può cambiare il ritmo della stagione.
3 SAN MARINO 2: Petrucci, Ascoli, Abagnale (36’ st Georgievski), Dompnier, Fiscaletti, Selemby, Tarulli, Clerici, Gallo (8’ st Traini), Morais (40’ st Palestini), Valentino. Panchina: Osama, Dovhanyk, Bartoli, Ruini, Bugari, Taddei. All. Cuccù. SAN MARINO: Meli, Pericolini (22’ st Muteba), Brighi, Golfarelli (32’ pt Zulu), Ale, Shiba, Moriano (11’ st Melloni), Ziello, Volpe (1’ st Della Salandra), Corigliano (22’ st Milazzo), Sambou. Panchina: Bolchini, Muteba, Silvestri, Di Palma, Wanchope. All. Biagioni Arbitro: Ravara di Valdarno Reti: 8’ pt Corigliano, 22’ pt e 26’ st Morais, 38’ pt Gallo (rig), 21’ st Melloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Termoli, vittoria chiave a Castelfidardo: 2-1 e salvezza sempre più vicina per i molisani.Il Termoli calcio ottiene una vittoria importante in trasferta contro il Castelfidardo.
Il Fosso con la corazzata Teramo. Fame di punti in chiave salvezzaIl Fossombrone affronta il Teramo Calcio perché cerca punti utili per la salvezza.
