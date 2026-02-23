Cassazione | 13 anni e 6 mesi a 74enne per mafia nessuna attenuante

Un uomo di 74 anni riceve una condanna di 13 anni e 6 mesi per associazione mafiosa, dopo che la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza senza concessione di attenuanti. La decisione deriva dalle prove raccolte durante le indagini, che attestano la sua presenza in attività criminali da anni. La vicenda si lega a un episodio specifico, legato a un traffico illecito di armi. La sentenza chiude definitivamente il caso.

La condanna che non lascia scappatoie: il caso Piombo e il rigetto della Cassazione. Un nome, un numero, una data. Calogero Piombo, 74 anni, di Camastra, resterà in carcere. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il suo ricorso, confermando una condanna che risale al 2023: 13 anni e 6 mesi di reclusione per associazione mafiosa, tentativo di estorsione e rapina aggravata. L’operazione Vultur, condotta dalla Squadra mobile, lo aveva portato in cella tre anni fa, ma la sua difesa aveva tentato fino all’ultimo di ottenere misure alternative. La richiesta della difesa era chiara: affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, semilibertà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

