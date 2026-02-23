Caso Quentin Deranque dopo i commenti di Trump Parigi convoca l’ambasciatore Usa Che non si presenta | è lite

La mancata presenza dell’ambasciatore americano a Parigi nasce dalla polemica scatenata dai commenti dell’amministrazione Trump sul caso di Quentin Deranque, ucciso da militanti di sinistra a Lione. Il governo francese aveva convocato l’ambasciatore per chiedere spiegazioni, ma lui non si è presentato. La scelta di non partecipare alimenta la tensione tra i due paesi, che si confrontano su questioni di politica e sicurezza. La vicenda continua a creare malumore tra le parti.

Scontro diplomatico tra Francia e Stati Uniti. L’ambasciatore degli Usa a Parigi, Charles Kushner, ha disertato la convocazione al ministero degli Esteri francese scattata dopo i commenti dell’amministrazione Trump sul caso di Quentin Deranque, l’attivista nazionalista ucciso da militanti di estrema sinistra a Lione. E il Quai d’Orsay ha reagito con una dura presa di posizione. Kushner “non si è presentato” alla convocazione, fissata per oggi alle 19, hanno riferito le autorità d’Oltralpe. In risposta, il ministro degli Esteri, Jean-Noël Barrot, “ha chiesto che l’ambasciatore non abbia più accesso diretto ai componenti del governo francese”, si legge in una nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Francia-Usa, scontro su Quentin: Parigi convoca l’ambasciatoreIl ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha chiamato l’ambasciatore statunitense a Parigi, Charles Kushner, dopo le accuse del Dipartimento di Stato Usa sulla morte di Quentin Deranque.

Tensione Francia-Usa, Parigi convoca ambasciatore per le parole su morte DeranqueLa Francia ha convocato l’ambasciatore degli Stati Uniti, Charles Kushner, dopo le dichiarazioni dell’amministrazione Trump sulla morte di Quentin Deranque.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Il caso Quentin Deranque ha diviso la Francia. Ecco cosa è successo (anche con Meloni); Morte Quentin Deranque, i fermati salgono a 11. Allarme bomba a sede LFI; Francia, bufera politica dopo la morte di Quentin Deranque: sette persone arrestate; Chi era Quentin Deranque ucciso a Lione e cosa sappiamo sull'omicidio.

Tensioni diplomatiche Francia-Usa-Italia dopo la morte di Quentin Deranque e le sanzioni a Thierry BretonLa vicenda del giovane Quentin Deranque ha innescato una catena diplomatica che coinvolge Parigi, Washington e Roma: Macron chiede la revoca delle sanzioni su Thierry Breton e convoca l'ambasciatore U ... notizie.it

Caso Quentin Deranque, l'ambasciatore Usa diserta la convocazione: irritazione di ParigiLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Quentin Deranque, l'ambasciatore Usa diserta la convocazione: irritazione di Parigi ... tg24.sky.it

Il Giornale. . Ira Macron: insulti all'Italia per l’omicidio Quentin; la sfida di Meloni sul referendum: “Votate per voi non contro di me”; le indagini sul caso Epstein si addensano sul fratello di re Carlo, indagato. Questo e altro nel Giornale in edicola - facebook.com facebook

Ci vedîamo stasera alle 19 con il tg4 E un bel parterre di ospiti @MauroMazzaRai @annapaolaconcia @laviniaorefici Tra .. Il caso diplomatico Francia - Italia sulla morte di Quentin Le polemiche sulla Sea Watch (3 e 5) L’arresto dell’ex principe Andrea E.. x.com