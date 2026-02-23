Caso Pierina | il video degli avvocati di Valeria Bartolucci

Gli avvocati di Valeria Bartolucci, Antonio Petroncini e Chiara Rinaldi, hanno diffuso un video in cui affermano che la loro assistita ha sempre detto la verità. La registrazione è stata realizzata dopo la lunga deposizione della donna, che ha fornito dettagli importanti sulla vicenda. I legali sottolineano che non c’è motivo di temere, e invitano a rispettare il suo diritto di raccontare quanto accaduto. La pubblicazione del video ha suscitato molte reazioni.

Antonio Petroncini e Chiara Rinaldi dopo la lunga deposizione della loro assistita: "Ha sempre detto la verità, non deve preoccuparsi di nulla. Oggi si sono ricomposti i tasselli di questo intricatissimo mosaico" Antonio Petroncini e Chiara Rinaldi dopo la lunga deposizione della loro assistita: "Ha sempre detto la verità, non deve preoccuparsi di nulla. Oggi si sono ricomposti i tasselli di questo intricatissimo mosaico" . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Valeria Bartolucci, arriva l’udienza cruciale del caso Pierina. Dassilva sempre in carcereValeria Bartolucci ha richiesto un’udienza urgente per chiarire alcuni aspetti chiave del procedimento.

Caso Pierina Paganelli, indagata Valeria Bartolucci: la moglie di Louis Dassilva accusata di favoreggiamentoNel caso Pierina Paganelli, si registra una nuova fase con l’iscrizione nel registro degli indagati di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva.

CORONA CONTRO SIGNORINI: COSA RISCHIA DAVVERO DOPO FALSISSIMO

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Quarto Grado: Puntata del 20 febbraio Video; MEDIASET - RETEQUATTRO * QUARTO GRADO - 20/02: GARLASCO, PIERINA PAGANELLI E LILIANA RESINOVICH, GLI ULTIMI SVILUPPI CON NUZZI E VIERO (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Omicidio Pierina Paganelli, la storia del giallo di Rimini e le ultime notizie; Garlasco in Tv: cosa c’era sul pc di Chiara Poggi e il giallo del parcheggio ‘affollato’ di Vigevano.

Caso Pierina, in aula le telefonate origliate dalla vicinaProsegue in Corte d’Assise a Rimini il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Al centro dell’udienza di oggi la deposizione di Valeria Bartolucci, moglie dell’imputato Louis Dassilva, accusato ... altarimini.it

Omicidio Pierina Paganelli, il video di Valeria e Dassilva: Non ci è riuscitaNuovi dettagli sono emersi sul caso dell'omicidio Pierina Paganelli: il video del confronto tra Valeria e Dassilva in carcere. newsmondo.it

Dentro la notizia. . Caso Pierina, le intercettazioni tra Louis e Valeria in carcere: "Deve sparire tutto quello che ti ha regalato Manuela". #DentrolaNotizia - facebook.com facebook

Caso Pierina, la moglie dell'imputato "intimidita prima dell'udienza". Valeria Bartolucci ha denunciato il consulente Barzan #ANSA x.com