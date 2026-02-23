Caso Epstein William e le indagini sull’ex principe Andrea | In questo momento non sono calmo

Il principe William ha dichiarato di essere agitato dopo che il suo zio, l’ex principe Andrea, è stato coinvolto nelle indagini su Jeffrey Epstein. La causa è il suo rapporto con l’imprenditore condannato, che ha portato l’attenzione pubblica sulla famiglia reale. Durante un evento, il duca di Cambridge ha mostrato segni di nervosismo e disagio. La sua reazione riflette la pressione esercitata dai recenti sviluppi sulle questioni familiari.

Il principe William ha rivelato di non essere in uno “stato di calma” in questo momento, in quella che è stata la sua apparizione pubblica dopo che l’ ex principe Andrea, suo zio, è stato arrestato, interrogato e rilasciato dalla polizia del Regno Unito nell’ambito delle indagini legate al suo rapporto con Jeffrey Epstein. Le parole di William ai Bafta. Sul red carpet della cerimonia di premiazione a Londra dei Bafta, gli Oscar britannici, il Principe di Galles, accompagnato dalla moglie Kate, ha parlato del film ‘Hamnet’, spiegando di non averlo ancora visto. “Ho bisogno di essere abbastanza calmo e al momento non lo sono. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Gb: principe William, 'ho bisogno di essere calmo e al momento non lo sono'Il principe William ha affermato di sentirsi agitato e di aver bisogno di calma, citando un suo stato interiore difficile da gestire.

Caso Epstein: Shock nella Famiglia Reale, Andrea Arrestato. Carlo e William Esprimono Preoccupazione per le Indagini.L’arresto di Andrea Mountbatten-Windsor, avvenuto nella sua residenza, ha sorpreso profondamente la famiglia reale britannica, a causa delle accuse legate a un caso di traffico sessuale.

