caso epstein peter mandelson arrestato dalla polizia a londra

Peter Mandelson è stato arrestato dalla polizia a Londra nell’ambito di un’indagine collegata a Jeffrey Epstein. Secondo quanto riporta il quotidiano The Times, agenti hanno fatto irruzione nella sua abitazione e lo hanno portato via. L’arresto si collega a un’inchiesta su presunte attività illecite e coinvolgimenti di figure pubbliche. La sua posizione nel caso ha attirato l’attenzione dei media e alimenta le speculazioni sulle accuse che lo riguardano.

Il quotidiano The Times ha riferito che l’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti Peter Mandelson sarebbe stato portato via dalla sua abitazione da agenti di polizia, nell’ambito dell’inchiesta che lo coinvolge nel filone legato a Jeffrey Epstein. Mandelson, 72 anni, era stato rimosso a settembre dall’incarico diplomatico più prestigioso del Regno Unito dopo che erano emersi dettagli sulla profondità della sua amicizia con Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense morto nel 2019 e al centro di uno dei più gravi scandali internazionali. All’inizio del mese la polizia ha avviato un’indagine penale su Mandelson dopo che il governo guidato dal premier Keir Starmer ha trasmesso le comunicazioni intercorse tra l’ex ambasciatore ed Epstein. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Caso Epstein, Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico in Usa, arrestato dalla polizia a LondraPeter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, è stato arrestato a Londra dalla polizia.

Caso Epstein, arrestato l’ex ambasciatore britannico in Usa Peter MandelsonPeter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, è stato arrestato dalla polizia di Londra con l’accusa di abuso d’ufficio.

Caso Epstein: arrestato l’ex ministro britannico Peter Mandelson

Caso Epstein, arrestato in Gran Bretagna l’ex ministro e ambasciatore Peter MandelsonL’arresto è avvenuto a Londra, dove l’ex ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti è stato preso in custodia ... dire.it

L'arresto di Peter Mandelson, dopo il caso EpsteinLa Metropolitan Police ha portato in commissariato il politico inglese perché da ministro avrebbe passato informazioni a Jeffrey Epstein. Ora è stato costretto a dimettersi dalla camera dei Lord, e in ... ilfoglio.it

Caso #Epstein in Gran Bretagna. Nuovo terremoto: arrestato Lord Mandelson, ex ambasciatore negli Stati Uniti e vicino al finanziere. È accusato di abuso d’ufficio e rivelazione di segreti di Stato, come l’ex principe Andrea. #Tg1 Nicolette Manzione x.com