Caso Epstein manette all' ex ambasciatore britannico Mandelson Londra nella bufera

Peter Mandelson è stato arrestato a Londra per aver condiviso documenti riservati mentre era ministro, collegandosi alle indagini sul caso Epstein. L’arresto deriva dalla scoperta di informazioni riservate, che sarebbero state trasmesse a Jeffrey Epstein, coinvolto in un’indagine più ampia. Le autorità londinesi hanno deciso di intervenire dopo aver raccolto prove sulla possibile condivisione di dati sensibili. L’episodio mette sotto pressione la scena politica britannica. La vicenda prosegue con gli approfondimenti delle forze dell’ordine.

Grosso guaio a Londra. L'ex ambasciatore britannico negli Usa, Peter Mandelson, è stato arrestato dagli agenti di Scotland Yard nell'ambito dell'indagine sulle informazioni e i documenti governativi riservati condivisi, quando era ministro, col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Tra le "menti" del partito laburista inglese ai tempi di Tony Blair, l'anno scorso Mandelson era stato rimosso dall'incarico di ambasciatore proprio per i suoi legami con Epstein. Nelle ultime ore la società di consulenza Global Counsel, co-fondata dall'ex ambasciatore, ha dichiarato bancarotta. Travolto dallo scandalo alcune settimane fa Mandelson aveva annunciato le dimissioni dalla Camera dei Lord. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

