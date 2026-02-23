Caso Epstein arrestato l’ex ministro britannico Mandelson

Peter Mandelson, ex ministro britannico e ambasciatore negli Stati Uniti, è stato fermato per sospetti di cattiva condotta durante il suo incarico pubblico. L’arresto arriva dopo settimane di indagini legate a un caso di alto profilo che coinvolge attività illecite e relazioni controverse. La polizia ha sequestrato documenti e dispositivi digitali per approfondire le accuse. Le autorità continuano a lavorare per chiarire eventuali collegamenti tra Mandelson e altri soggetti coinvolti.

Peter Mandelson, già ministro del governo britannico ed ambasciatore di Londra negli Stati Uniti, è stato arrestato con l'accusa di "cattiva condotta nell'esercizio della sua funzione pubblica", nell'ambito del caso Epstein. Un portavoce della polizia metropolitana ha dichiarato che gli agenti "hanno arrestato un uomo di 72 anni con l'accusa di cattiva condotta nell'esercizio della sua funzione pubblica". "L'uomo – hanno aggiunto – è stato arrestato a Camden ed è stato portato in una stazione di polizia di Londra per essere interrogato. Questo avviene a seguito dei mandati di perquisizione in due indirizzi nelle aree di Wiltshire e Camden".