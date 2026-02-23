Case popolari non ne vogliamo più! Abolite anche le graduatorie se non vi piacciono i poveri

Il presidente della Regione Lazio e il ministro Piantedosi hanno firmato un accordo per assegnare case popolari sfitte alle forze dell’ordine, provocando reazioni di protesta. La decisione mira a recuperare gli immobili inutilizzati, ma viene vista come un segnale di rigidità nei confronti dei residenti in difficoltà. Alcuni cittadini si oppongono alla proposta, ritenendo ingiusto privare le famiglie più povere di case. La questione continua a dividere l’opinione pubblica nella regione.

È recentissima la notizia che l’ineffabile presidente della Regione Lazio e l’epuratore delle occupazioni, il ministro Piantedosi, hanno firmato una intesa per utilizzare le case popolari sfitte da recuperare, assegnandole a forze dell’ordine. Si dice per innestare maggiore “sicurezza” nelle case popolari notoriamente ubicate in quartieri critici. Proseguono quindi incessanti e senza soluzione di continuità i programmi di Regioni e Comuni che, senza battere ciglio, trasformano le case popolari destinate a famiglie nelle graduatorie in alloggi destinati ad altre tipologie di famiglie, magari anche in disagio abitativo, ma che non avrebbero i requisiti per entrare nelle graduatorie e, quindi, vedersi assegnare una casa popolare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Graduatorie case popolari, la Regione Emilia-Romagna avvisa i sindaci: vietato favorire gli italianiLa Regione Emilia-Romagna ha inviato una nota ai sindaci, chiarendo che nelle graduatorie delle case popolari non si può favorire gli italiani.

Case popolari e nuova sentenza. Il diritto a chi ne ha più bisogno. Il Comune rivede la graduatoriaLa Corte Costituzionale ha deciso che nelle graduatorie per le case popolari il criterio principale deve essere il bisogno abitativo, non la durata di residenza o il periodo di lavoro nel territorio.

Case popolari, a rischio 71 alloggi: a Patti la soluzione non è più rimandabileUna perizia geosismica da 8 milioni di euro mette in discussione il futuro del complesso di proprietà dell’Iacp che ora dovrà decidere se mettere in sicurezza o demolire e ricostruire ... msn.com

Case popolari, occupazioni abusive in calo: sono 111 a TorinoSventata l'occupazione di un alloggio in corso Lecce. Ma resta l'emergenza abitativa, con tempi lunghi di assegnazione e sempre meno case disponibili ... rainews.it

NUOVE CASE POPOLARI A GAETA: ANNUNCIO DEL SINDACO IN CONSIGLIO COMUNALE - EMERGENZA ABITATIVA, L’AMMINISTRAZIONE LECCESE ACCELERA - 5 IMMOBILI PRONTI ALLA VENDITA - Svolta sul fronte dell’emergenza abitativa a G - facebook.com facebook