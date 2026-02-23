Casalbordino in festa per il Carnevale tra colori musica e sorrisi FOTO

Il Carnevale di Casalbordino ha attirato molte persone domenica, grazie a colori vivaci, musica e allegria. La causa principale è stata la presenza di volontari della protezione civile e della polizia locale, che hanno garantito sicurezza e ordine in piazza Umberto I. Durante la giornata, numerosi cittadini hanno partecipato alle iniziative, creando un’atmosfera festosa. La manifestazione ha coinvolto adulti e bambini, rendendo il pomeriggio ricco di entusiasmo e divertimento.

Casalbordino in festa domenica con il Carnevale in piazza Umberto I. Dalle 9.30 alcuni volontari della protezione civile hanno garantito supporto logistico insieme alla polizia locale, assicurando ordine e sicurezza durante lo svolgimento della manifestazione. Il cuore del paese si è animato con un programma ricchissimo, pensato per coinvolgere grandi e piccini: il truccabimbi e le mascotte, seguiti da momenti di baby dance e animazione capaci di trascinare famiglie intere in un clima di spensierata condivisione fino al trenino dell'allegria che ha percorso le vie del paese tra musica e coriandoli, regalando un’esperienza suggestiva e coinvolgente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Carnevale: si fa festa tra musica e colori a Nizza di SiciliaA Nizza di Sicilia il Carnevale anima le strade con musica, colori e allegria. Il Carnevale della magia: Ronciglione si veste di festa tra colori, maschere e carri | FOTOA Ronciglione il Carnevale si fa sentire forte e chiaro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Casalbordino in festa per il Carnevale tra colori, musica e sorrisi [FOTO]; Casalbordino in festa: colori, musica e sorrisi in Piazza Umberto I; Il dolore della Asl per la scomparsa di Tiziana Spadaccini; A Vasto caso di revenge porn. A giudizio un 68enne. Avviso importante – Rinvio Festa di Carnevale in Allegria. A causa delle previste avverse condizioni meteo la festa di Carnevale programmata domenica 15 febbraio è posticipata a domenica 22 Febbraio. Vi aspettiamo numerosi! - facebook.com facebook