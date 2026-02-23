casa italia un modo per aprirsi al pubblico ora nuove strutture

Casa Italia apre al pubblico per far conoscere le storie di atleti e tifosi, attirando visitatori con nuove strutture. La decisione nasce dall’obiettivo di creare un punto di incontro tra appassionati e campioni, offrendo spazi interattivi e mostre dedicate. Questa iniziativa mira a rafforzare il legame tra il pubblico e il mondo dello sport, celebrando le vittorie e affrontando le difficoltà. La struttura si prepara ad accogliere i visitatori nei prossimi mesi.

La storia. Le imprese. La gloria. La gioia. Ma pure il dolore. Le lacrime. La resilienza. L’amore per lo sport. Un po’ come accade quando sei all’ultimo giorno di scuola anche nei saloni di Casa Italia (in Triennale) ieri la felicità s’intrecciava con un pizzico di malinconia mentre calava il sipario sulla venticinquesima edizione dei Giochi Invernali. "I migliori della nostra vita, da standing ovation", il coro unanime dei presenti alla conferenza stampa di chiusura di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni. Si snocciolano con orgoglio e soddisfazione le cifre di un trionfo, sportivo ma anche economico, organizzativo e a livello d’immagine, soprattutto in Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Casa Italia c’è un pizzico di Cantù: gli arredi in cedro di Riva 1920Scende in pista anche l’arredo, per i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. A contribuire all’allestimento di Casa Italia vi è anche Riva1920, di Cantù. laprovinciadicomo.it

Casa Italia alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 è bellissima: benvenuti a una vera esperienza culturale e artisticaIn occasione delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina, il CONI apre le porte Casa Italia, un progetto che supera i confini della semplice ospitalità per trasformarsi in una vera e propria ... vogue.it

