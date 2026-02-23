Carpenedolo travolge una donna in bicicletta e non si ferma | individuato dai frammenti dello specchietto dell’auto

Un incidente a Carpenedolo si è verificato quando un’auto ha investito una donna in bicicletta e non si è fermata. La causa è stata trovata nei frammenti dello specchietto lasciati sul luogo. La vittima ha riportato ferite lievi, mentre il conducente è stato individuato grazie alla presenza di pezzi dell’auto abbandonati vicino al punto di impatto. Le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

Carpenedolo (Brescia), 23 febbraio 2026 – Un uomo è finito nei guai per avere provocato un incidente e ferito una persona senza prestarle soccorso. Per arrivare a lui ci sono voluti mesi e serrate indagini. La Polizia di Stato ha fatto luce su un grave incidente stradale avvenuto a Carpenedolo, dove un uomo di 53 anni, residente nel bresciano e già noto alle forze dell'ordine per precedenti simili, ha investito una donna in bicicletta, per poi fuggire senza prestare soccorso. L’incidente è successo quando la vittima, è stata colpita dall'auto del conducente, che ha abbandonato la scena lasciandola ferita sul ciglio della strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

