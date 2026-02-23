CaroFirenze servizi a rischio | forze dell’ordine e insegnanti non riescono a vivere in città
A causa delle difficoltà economiche e della carenza di servizi adeguati, molte forze dell’ordine e insegnanti scelgono di lasciare Firenze. Le condizioni di lavoro precarie e gli stipendi insufficienti spingono questi professionisti a cercare alternative altrove. La fuga di personale specializzato mette a rischio la sicurezza e l’istruzione nella città. La situazione crea preoccupazione tra i residenti e le istituzioni locali, che cercano soluzioni concrete per fermare questa emorragia.
Firenze, 23 febbraio 2026 – Firenze non perde soltanto residenti storici, famiglie e giovani coppie. A lasciare la città – o a evitare di sceglierla – sono sempre più spesso anche coloro che dovrebbero garantirne il funzionamento quotidiano: forze dell’ordine, insegnanti, infermieri, dipendenti pubblici, operai specializzati. Una fuga silenziosa che racconta meglio di qualsiasi statistica la trasformazione profonda del capoluogo toscano. Il problema non è l’attrattività culturale, né la qualità dei servizi urbani. Firenze resta una città desiderata, simbolica, internazionale. Ma vivere qui è diventato economicamente proibitivo per chi percepisce uno stipendio ’normale’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
