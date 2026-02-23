CaroFirenze servizi a rischio | forze dell’ordine e insegnanti non riescono a vivere in città

A causa delle difficoltà economiche e della carenza di servizi adeguati, molte forze dell’ordine e insegnanti scelgono di lasciare Firenze. Le condizioni di lavoro precarie e gli stipendi insufficienti spingono questi professionisti a cercare alternative altrove. La fuga di personale specializzato mette a rischio la sicurezza e l’istruzione nella città. La situazione crea preoccupazione tra i residenti e le istituzioni locali, che cercano soluzioni concrete per fermare questa emorragia.