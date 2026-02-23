Caro Abodi ci risparmi il tiro al disabile
Il nome di Abodi si collega a una recente protesta per la mancanza di accessibilità negli stadi, causata dalla scarsa presenza di strutture adeguate per persone con disabilità. I sostenitori criticano la sua gestione delle politiche sportive, affermando che le migliorie promesse sono lontane dall’essere realizzate. Durante un evento pubblico, alcuni hanno esposto cartelli che chiedevano maggiore attenzione alle esigenze dei disabili. La polemica si infittisce mentre si aspetta una risposta ufficiale.
Caro Andrea Abodi, caro ministro dello Sport, le scrivo in questo momento di festa, mentre si crogiola con i successi olimpici, per chiederle se, ebbro di trionfi, non potrebbe ritirarsi dall’ultima gara in corso. Mi riferisco, ovviamente, alla gara di tiro al bersaglio contro gli atleti paralimpici russi e bielorussi. Il Comitato ha deciso di ammetterli alla cerimonia inaugurale con le loro bandiere, ma lei, insieme al nostro governo, ha cominciato a sparare un colpo dopo l’altro, manco fosse sulla pista del biathlon. Ora: capisco l’euforia del momento, i successi danno alla testa. Ma non le sembra esagerato prendersela con degli invalidi che, facendo lo slalom ogni giorno della loro vita, sognano di farlo pure sulla neve? Davvero lei è convinto sia un danno se venti disabili (13 russi, 7 bielorussi) sfilano alla cerimonia d’inaugurazione con la loro bandiera?. 🔗 Leggi su Laverita.info
