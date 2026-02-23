Carnival Tour la tappa finale I vincitori della prima edizione
Carnival Tour ha concluso la sua prima tappa a Porto Santo Stefano, attirando molti spettatori in piazza delle Meraviglie. La Pro Loco Monte Argentario ha premiato i travestimenti più originali tra le numerose maschere che hanno animato il martedì grasso. I partecipanti hanno mostrato grande creatività e entusiasmo, rendendo la serata vivace e colorata. La manifestazione ha coinvolto diverse famiglie e appassionati, rendendo memorabile questa prima esperienza. La prossima tappa del tour si avvicina.
MONTE ARGENTARIO Ecco i vincitori della prima edizione del Carnival Tour di Porto Santo Stefano. Grande entusiasmo, colori e creatività hanno animato il martedì grasso in piazza delle Meraviglie, con la Pro Loco Monte Argentario di Porto Santo Stefano che annuncia i travestimenti che si sono distinti durante la serata. Il premio per la migliore maschera va a "Le Nuvole", la maschera più originale quella di "Piovino", il miglior gruppo a "La favola di Shrek (ispirata a Shrek)" e il premio speciale Carnival Tour a "I venditori ambulanti". "Un ringraziamento speciale – dicono gli organizzatori – va innanzitutto al Comune di Monte Argentario per il supporto e il patrocinio, che hanno reso possibile questo evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Premio nazionale Andrea Purgatori: i vincitori della prima edizioneIl Premio Nazionale Andrea Purgatori, alla sua prima edizione, si è concluso con la proclamazione dei vincitori.
Annunciati i vincitori della prima edizione dei Defender AwardsLand Rover ha annunciato i vincitori della prima edizione dei Defender Awards, riconoscimenti dedicati a progetti di conservazione e impegno umanitario.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Carnival Tour, la tappa finale. I vincitori della prima edizione; Carnival Tour, viaggio nei carnevali del Sud!: superati i 50 video online. Ad oggi, 1.844.322 visite per il programma!; Il tour estivo dei Subsonica fa tappa al Rugby Sound Festival di Legnano; Frah Quintale in concerto a Bagheria: il Summer tour ‘26 fa tappa al Piccolo Parco Urbano.
Un traguardo importante che conferma il successo di un progetto editoriale e televisivo nato per valorizzare le comunitàIl viaggio continua, tra tradizione e innovazione, con l’obiettivo di raccontare il Sud attraverso uno dei suoi momenti più identitari. statoquotidiano.it
TRAPPETO, SI CHIUDE COL BOTTO! Sabato 21 Febbraio preparatevi a vivere una notte di pura energia, musica e divertimento! Arriva a Trappeto l’ultima, imperdibile tappa del tour: TIME 90 DANCE SHOW – Carnival Time 90 2026 Sarà una sera - facebook.com facebook