carnival tour la tappa finale i vincitori della prima edizione

Carnival Tour ha concluso la sua prima tappa a Porto Santo Stefano, attirando molti spettatori in piazza delle Meraviglie. La Pro Loco Monte Argentario ha premiato i travestimenti più originali tra le numerose maschere che hanno animato il martedì grasso. I partecipanti hanno mostrato grande creatività e entusiasmo, rendendo la serata vivace e colorata. La manifestazione ha coinvolto diverse famiglie e appassionati, rendendo memorabile questa prima esperienza. La prossima tappa del tour si avvicina.