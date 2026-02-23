Carnevale di Ortona grande festa per l’evento finale | ecco tutti i vincitori
Il Carnevale di Ortona si è concluso con una grande affluenza di pubblico, causata dalla sfilata finale che ha coinvolto decine di carri e gruppi mascherati. La giornata di domenica 22 febbraio ha visto le strade della città riempirsi di famiglie e appassionati, attratti dalla vivacità delle coreografie e dai colori sgargianti delle maschere. La festa ha portato un clima di allegria diffusa e tanta energia tra i partecipanti. Ora si attendono i risultati delle competizioni artistiche.
La giornata conclusiva, andata in scena il 22 febbraio, ha trasformato la città in un grande spazio di festa, tra carri allegorici, gruppi mascherati e centinaia di famiglie lungo il percorso Si è chiuso con una grande partecipazione di pubblico il Carnevale di Ortona. La giornata conclusiva, andata in scena il 22 febbraio, ha trasformato la città in un grande spazio di festa, tra carri allegorici, gruppi mascherati e centinaia di famiglie lungo il percorso. Nel pomeriggio gli otto carri – Men in Black, Stampiamo la tradizione, Las Vegas, Madagascar, Alice nel Paese delle Meraviglie, Vespucci, Stranger Things e Super Mario – hanno attraversato le vie cittadine partendo dal piazzale dello Stadio comunale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
