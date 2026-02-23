Carnevale di Ortona grande festa per l’evento finale | ecco tutti i vincitori

Il Carnevale di Ortona si è concluso con una grande affluenza di pubblico, causata dalla sfilata finale che ha coinvolto decine di carri e gruppi mascherati. La giornata di domenica 22 febbraio ha visto le strade della città riempirsi di famiglie e appassionati, attratti dalla vivacità delle coreografie e dai colori sgargianti delle maschere. La festa ha portato un clima di allegria diffusa e tanta energia tra i partecipanti. Ora si attendono i risultati delle competizioni artistiche.