Carnevale a Campomorone con circo sfilata di carri allegorici e pentolaccia

Il Carnevale a Campomorone si tiene il 28 febbraio, portando in strada un grande circo, carri allegorici e una pentolaccia. La causa è la tradizione di festeggiare con allegria e colori, coinvolgendo bambini e adulti. La manifestazione riempirà le piazze di musica, risate e spettacoli, creando un’atmosfera vivace e festosa. Le famiglie del paese si preparano a partecipare numerose, pronti a divertirsi insieme. La giornata promette momenti di svago per tutti.

In occasione del Carnevale il Comune di Campomorone organizza una manifestazione che si svolgerà sabato 28 febbraio coinvolgendo tutto il paese. Si inizierà alle ore 14:30 con il raduno di tutti i partecipanti in via A. De Gasperi alta e, a seguire, partenza della sfilata e animazione con Circus Parade - Il Magico Mondo del Circo - a cura di Fem Spettacoli. Saranno presenti i carri allegorici del Parco Giochi Isoverde e del Ricreatorio "S. Luigi" di Pontedecimo. Si proseguirà verso i giardini "Giuseppe Dossetti" dove, alle 15:45, si svolgerà un momento di festa. Alle ore 16:45 pentolaccia presso il circolo parrocchiale a cura dell'A.