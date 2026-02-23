Carnevale a Bobbio | 49enne arrestato dai carabinieri dopo insulti minacce e aggressioni

Un uomo di 49 anni, residente nel Milanese, è stato arrestato dai carabinieri di Bobbio dopo aver insultato, minacciato e aggredito alcune persone durante il Carnevale in piazza Santa Fara. La sua condotta aggressiva ha causato scompiglio tra i partecipanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. I militari sono intervenuti rapidamente per fermare l’uomo, che ha opposto resistenza prima di essere portato via. La scena si è conclusa con l’arresto sul posto.

In Piazza Santa Fara avrebbe inveito contro un carro allegorico e i figuranti, poi avrebbe rivolto ingiurie anche ai militari intervenuti: un carabiniere colpito Momenti di tensione nel tardo pomeriggio durante il “Carnevale Bobbiese” in piazza Santa Fara, dove un uomo di 49 anni, residente nel Milanese, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione di Bobbio al termine di un intervento per disordini. Secondo la ricostruzione, l’episodio sarebbe iniziato nei pressi di un carro allegorico: l’uomo, travisato per i festeggiamenti con trucco sul volto e capelli tinti, avrebbe disturbato l’andamento della sfilata avvicinandosi ai figuranti pronunciando ripetute ingiurie e frasi offensive, con toni accesi e atteggiamento provocatorio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Minacce, stalking e aggressioni all’ex compagna: 23enne arrestato dai Carabinieri Prestiti a strozzo con tassi da usuraio, arrestato dai carabinieri dopo le minacce: "Datemi i soldi o ammazzo e brucio tutti"I carabinieri di Riccione hanno arrestato un uomo di 53 anni, sospettato di aver messo in piedi un giro di prestiti a strozzo con tassi da usuraio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Musica, spettacoli, il Carnevale a Bobbio: cosa fare nel fine settimanaSi apre un nuovo fine settimana nel piacentino, tra spettacoli, eventi culturali e feste di Carnevale. Abbiamo selezionato alcuni appuntamenti, per tutte ... piacenzasera.it Settimana di Carnevale… Quale posto migliore per godersi una giornata se non tra piste perfette e panorama che fa la differenza La tua giornata inizia alla Bobbio Ski Area. Puoi raggiungerci tutti i giorni con il treno della neve https://pianidibobbio - facebook.com facebook