Carmiano | morta Mariangela Spedicato tra le prime carabiniere d’Italia Aveva 51 anni era stata la prima salentina in divisa dell' Arma

Mariangela Spedicato è morta a 51 anni, dopo aver dedicato la vita alla carriera militare come prima donna salentina nelle forze dell’ordine. La sua morte è stata causata da una grave malattia, che l’ha colpita negli ultimi mesi. Spedicato aveva affrontato con coraggio le sfide del suo impegno, diventando un esempio per molte donne in divisa. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi.

Di seguito il comunicato diffuso dall’associazione nazionale insigniti della Repubblica italiana: L’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (A.N.I.R.I.) si stringe in un commosso abbraccio al nostro Consigliere, Giovanni Spedicato, per la prematura scomparsa della cara sorella, la Luogotenente Mariangela Spedicato. A soli 51 anni, Mariangela ci ha lasciati dopo aver affrontato con dignità e straordinario coraggio una lunga e difficile battaglia contro un male incurabile, che ne aveva segnato il congedo anticipato ma non ne aveva mai scalfito lo spirito. Mariangela Spedicato non è stata solo una sottufficiale stimata, ma una figura storica per l’Arma dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Carabinieri in lutto, addio alla luogotenente Mariangela Spedicato: è stata tra le prime donne

Lutto nell’Arma: addio alla Luogotenente Spedicato, tra le prime donne carabiniere d'Italia

Morta Mariangela Spedicato, è stata tra le prime donne carabiniere d'Italia: lottava contro un tumore

Mariangela Spedicato è morta, è stata tra le prime donne carabiniere d'Italia: lottava contro un tumore. Aveva 51 anni