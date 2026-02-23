Carmelo Cinturrino scaricato dal consulente Redaelli dopo il fermo per l' omicidio a Rogoredo | Preso in giro

Carmelo Cinturrino afferma di essere stato preso in giro dopo che il consulente Redaelli ha deciso di abbandonare l'incarico, pochi giorni dopo il fermo per omicidio. La decisione di Redaelli ha lasciato molti senza parole, alimentando sospetti tra amici e conoscenti. Un dettaglio significativo riguarda la tempistica, con il consulente che si è ritirato subito dopo l'arresto. La vicenda continua a suscitare interrogativi sulla gestione del caso.

Il consulente Dario Redaelli ha deciso di scaricare Carmelo Cinturrino, l’assistente capo di polizia accusato di omicidio volontario per i fatti di Rogoredo. Il consulente era stato nominato dalla difesa, ma dopo il fermo ha affermato che non riesce a difendere una persona che “ha preso in giro il sottoscritto ma soprattutto l’istituzione di cui ho fatto parte per quarant’anni”. Il tecnico ha aggiunto di dispiacersi per tutti i poliziotti che rappresentano al meglio la divisa. Dario Redaelli lascia l'incarico Il fermo di Cinturrino Cosa ha detto Salvini? Dario Redaelli lascia l’incarico Arriva a distanza di poche ore dal fermo per “omicidio volontario” di Abderrahim Mansouri la decisione di Dario Redaelli di lasciare l’incarico come esperto nel settore della balistica forense. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontarioCarmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, è stato fermato per aver sparato e ucciso Mansouri Abderrahim durante una lite in via Rogoredo.

Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: è accusato di omicidio volontario Carmelo Cinturrino ha sparato e ucciso un pusher a Rogoredo, causa il suo atteggiamento aggressivo durante un’operazione di polizia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Rogoredo, il poliziotto Cinturrino scaricato dai colleghi e indagato per omicidio volontario: La pistola del pusher? Non c'era...; Fermato Carmelo Cinturrino: è il poliziotto che ha sparato e ucciso il pusher a Rogoredo; Ucciso a 28 anni a Rogoredo, i colleghi del poliziotto: Diceva di aver già chiamato i soccorsi, ma non era vero; Pusher ucciso a Rogoredo, l’ipotesi del pizzo. Gli amici della vittima: Dal poliziotto continue richieste ….

Omicidio di Rogoredo: fermato l’agente di polizia Carmelo Cinturrino, indagati 4 colleghiLa Procura di Milano: Abderrahim Mansouri non impugnava alcuna pistola, l’arma è stata messa accanto al corpo del pusher ucciso il 26 gennaio scorso ... quotidiano.net

Carmelo Cinturrino, chi è il poliziotto fermato per l’omicidio di Rogoredo: nome in codice LucaUna carriera pulita, record di arresti, fino al 2024, quando una giudice inizia ad avere dubbi sull’operato dell’assistente capo di Mecenate ora a San Vittore ... milano.repubblica.it

Carmelo Cinturrino, il poliziotto del commissariato Mecenate, indagato per omicidio volontario per la morte di Abderrahim Mansouri, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Il provvedimento è stato eseguito lunedì mattina e l'assistente capo della polizi - facebook.com facebook

Le reazioni dopo l'arresto del poliziotto Carmelo Cinturrino, Salvini: "Chi sbaglia in divisa paga di più" - la Repubblica x.com