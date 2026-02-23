Carmelo Cinturrino fermato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri | avrebbe costruito la scena del crimine

Carmelo Cinturrino è stato arrestato mentre era in servizio nel commissariato, accusato di aver inscenato la scena del crimine. La causa dell’arresto riguarda il sospetto di aver colpito con un colpo alla testa Abderrahim Mansouri e di aver poi manipolato le prove nel boschetto noto per lo spaccio. La polizia ha trovato elementi che collegano l’agente all’atto violento. La vicenda si sviluppa in un quartiere segnato da tensioni e illegalità.

Carmelo Cinturrino, assistente capo della Polizia di Stato, è stato fermato con l'accusa di aver ucciso volontariamente Abderrahim Mansouri, 28 anni, durante un controllo antidroga nel boschetto di Rogoredo, alle porte di Milano, lo scorso 26 gennaio. Il fermo è scattato mentre l'agente era in servizio al commissariato di via Mecenate. Un'ora dopo l'inizio del turno, gli uomini della Squadra Mobile – coordinati dalla Procura guidata da Marcello Viola – sono entrati negli uffici.

Fermato per omicidio volontario l’agente Carmelo Cinturrino: quella di Abderrahim Mansouri fu un’esecuzioneCarmelo Cinturrino, assistente capo della Polizia di Milano, è stato arrestato per aver ucciso Abderrahim Mansouri.

Rogoredo, fermato poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontario: aveva sparato e ucciso Abderrahim Mansouri in controllo antidrogaCarmelo Cinturrino, poliziotto di 42 anni, ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo, causando la sua morte.

Due svolte investigative: la Procura di Milano dispone il fermo di un agente per la morte nel boschetto di Rogoredo e a Foggia scatta l'arresto per omicidio premeditato legato all'incidente di San Severo.

Molti indizi convergenti, arrivati finanche dalle dichiarazioni dei colleghi che erano con lui sulle scena del crimine. E poi quelle impronte digitali mancanti sulla pistola che Abderrahim Mansouri aveva presumibilmente con sé.

Dai rilievi effettuati sulla pistola rinvenuta accanto al corpo di Abderrahim Mansouri, è emerso "un elemento di riscontro formidabile": sull'arma sono "presenti diverse tracce biologiche di Carmelo Cinturrino"

Il poliziotto Carmelo Cinturrino è stato fermato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso a Rogoredo il 26 gennaio 2026. L'assistente capo del commissario Mecenate, 42 anni, è accusato di aver ucciso volontariamente il pusher 28enne di origine marocchina.