Carlos Adames e Austin Williams si sfidano il 21 marzo

Carlos Adames e Austin Williams si preparano a sfidarsi il 21 marzo a Orlando, con l’obiettivo di conquistare il titolo WBC dei pesi medi. La competizione nasce dalla volontà di entrambi di ottenere il riconoscimento mondiale e di migliorare la propria posizione nel ranking. I due pugili si sono allenati duramente negli ultimi mesi, pronti a mettere in gioco tutte le loro capacità. La serata promette emozioni intense e colpi decisivi.

un incontro cruciale per il peso medio è in programma il 21 marzo a Orlando, Carlos Adames versus Austin "Ammo" Williams, per il titolo WBC. La sfida sostituisce la data di gennaio, annullata a causa di un ricovero di Adames per disidratazione severa, e rappresenta il ritorno sul ring dopo un periodo lungo e una gestione della carriera orientata a ritmi differenti tra i due contendenti. La nuova collocazione dell'incontro a marzo rompe la sospensione nata dall'episodio di disidratazione che ha causato la cancellazione della sfida di gennaio. Adames non combatte dall'ottobre 2024, quando in Riyadh ha ottenuto un pareggio con Hamzah Sheeraz, un risultato discusso dall'opinione pubblica.