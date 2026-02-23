Carlo Conti | Io meloniano? Sono un uomo libero

Carlo Conti ha dichiarato di essere un uomo libero dopo aver affrontato le polemiche legate alle sue scelte artistiche. La sua presenza alla conferenza stampa del Festival di Sanremo ha attirato l’attenzione, soprattutto per le domande sui commenti politici circolati online. Conti ha ribadito che il suo ruolo riguarda la musica e lo spettacolo, non le questioni di partito. La discussione si è concentrata anche sulla decisione di escludere Andrea Pucci dal palco.

Nella prima conferenza stampa della 76esima edizione del Festival di Sanremo, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti è tornato (imbeccato dalla stampa) sulle polemiche politiche che hanno fatto seguito all’annunciata presenza – poi saltata – di Andrea Pucci sul palco dell’Ariston. «Quando c’era Renzi sono stato definito renziano, oggi meloniano, domani sarò cinquestelliano. Per fortuna in questi 40 anni sono un uomo libero, ci tengo a essere indipendente nel mio lavoro. In televisione sono un giullare e orgogliosamente faccio il giullare», ha detto Conti. LEGGI ANCHE: Pucci e il bizzarro doppiopesismo di Giorgia Meloni Conti: «Meloni può venire a Sanremo se compra il biglietto». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Sanremo 2026, la commozione di Carlo Conti: mi è toccato il primo festival senza Pippo Baudo. Io meloniano? No, un uomo liberoCarlo Conti si commuove ricordando il primo festival di Sanremo senza Pippo Baudo, causa il suo passaggio a un nuovo ruolo.

Conti:"Io meloniano? Libero da 40 anni"Conti afferma di essere stato etichettato come renziano durante il governo Renzi, poi meloniano e in futuro forse cinquestelliano.

