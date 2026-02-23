Carlo Conti | Io meloniano? Sono un uomo libero di fare il mio lavoro che è fare il giullare in tv

Carlo Conti ha dichiarato di essere in libertà di scelta artistica, dopo essere stato accusato di simpatizzare con i meloniani. La sua affermazione arriva durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026, in cui ha ribadito che il suo ruolo è quello di intrattenere in modo autentico. Conti ha anche definito il suo mestiere come quello di “fare il giullare in tv”, sottolineando la sua autonomia. La discussione si concentra sulle sue posizioni politiche e professionali.

Nella conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2026, al via su Rai 1 martedì 24 febbraio, Carlo Conti risponde alle accuse di essere meloniano e si dice un uomo libero di fare il suo lavoro. Il conduttore e direttore artistico della kermesse, infatti, ha dichiarato: “Una volta mi dicevate renziano ora divento meloniano. Io sono indipendente nel mio lavoro che è poi fare orgogliosamente il giullare in tv”. Parole che sono state commentate da Laura Pausini, co-conduttrice della manifestazione canora, che ha affermato: “Non sei affatto un giullare per tutto quello che fai anche fuori dal festival e come direttore artistico ti prendi la responsabilità del destino di giovani artisti. 🔗 Leggi su Tpi.it

L'intera edizione del Festival sarà dedicata a Pippo Baudo. "Lo farò fin dall'inizio, fin dalla prima serata: lo capirete", rivela un commosso Carlo Conti nella prima conferenza stampa di Sanremo, riferendosi al conduttore scomparso come a "Un faro, un maestro" - facebook.com facebook

