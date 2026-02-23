Carlo Conti | Giorgia Meloni al Festival di Sanremo? Fantascienza

Carlo Conti ha chiarito che l'ipotesi di vedere Giorgia Meloni al Festival di Sanremo 2026 è pura fantasia. Durante la prima conferenza stampa, il conduttore ha spiegato che non ci sono piani ufficiali o trattative in corso per coinvolgere la Premier. Conti ha sottolineato come le voci sulla sua partecipazione siano infondate e prive di fondamento. La discussione si è concentrata sulla futura direzione del festival e sui nomi già confermati.

Durante la prima conferenza stampa della settimana sanremese, Carlo Conti ha chiuso definitivamente le speculazioni riguardanti un'eventuale presenza della Premier Giorgia Meloni sul palco del Festival di Sanremo 2026. Il conduttore ha definito "fantascienza" l'ipotesi di un'ospitata della Presidente del Consiglio, confermando la totale autonomia della manifestazione. "Non credo che debba venire al Festival – ha spiegato Conti – poi è una cittadina libera: se compra il biglietto e vuol venire come qualsiasi altro cittadino, non è che decido io!" Le parole del conduttore arrivano in un contesto già chiarito da Palazzo Chigi, che aveva smentito qualsiasi invito ufficiale a Meloni.