Il desiderio di Carini di creare un museo nell’ex convento di San Rocco nasce dalla volontà di mostrare la storia romana di Hyccara, un patrimonio importante per il territorio. La struttura, già sede del padiglione dedicato al mosaico De Spuches, potrebbe ospitare ora una mostra permanente dedicata alle radici antiche della città. La proposta mira a valorizzare il passato e attirare visitatori interessati alla storia locale. La decisione finale dipende dai prossimi passi amministrativi.

Il bene culturale ospita già il padiglione espositivo del mosaico De Spuches. L'associazione Jonathan Livingston Ong, capofila del progetto, avrà in comodato d'uso gratuito lo spazio per 12 anni La storia romana di Hyccara raccontata all’interno di un museo, con sede nell’ex convento di San Rocco, che già ospita il padiglione espositivo del mosaico De Spuches. La giunta di Carini, guidata dal sindaco Giovì Monteleone, a costo zero ha aderito al progetto, candidato al bando “Ecosistemi culturali al Sud Italia 2025” della Fondazione Cassa depositi e prestiti, in qualità di partner, approvando all’unanimità l’apposita delibera con la quale è stata anche sottoscritta una lettera di collaborazione tra il Comune e le associazioni Jonathan Livingston Ong, Collisioni Ets e Pro Loco Carini Aps, per mettere a disposizione di queste ultime, in comodato d’uso gratuito, i locali dell’ex convento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Mosaico Galati, un altro frammento torna a casa: sarà esposto nell’ex chiostro di San Rocco a Carini

Avellino, i frati si barricano nel convento-museo"di San Francesco a FolloniI frati del convento di San Francesco a Folloni si sono barricati all’interno, rifiutando di uscire.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Carini sogna un museo nell’ex convento di San Rocco: racconterà la storia romana di Hyccara; Sms, telefonata e bonifici ‘di sicurezza’: smantellata la rete della ‘finta banca’.; Truffa all’unione Europea: disarticolata associazione a delinquere: 26 indagati anche nel trapanese.

Carini (PA) sogna un museo nell’ex convento di San Rocco: racconterà la storia romana di HyccaraLo spazio espositivo a Carini, se il progetto verrà approvato e finanziato dal bando, oltre ad ospitare una 50ina di reperti sarà interattivo e offrirà ai turisti e ai visitatori una esperienza immers ... ilsicilia.it

Al Museo San Rocco la Giornata della lingua madre: debutta il FAI Ponte tra culture #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook