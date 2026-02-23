cari lefebvriani al papa si obbedisce fermatevi prima che sia troppo tardi

La richiesta di obbedienza al Papa nasce dalla richiesta di fedeltà alla dottrina. La fede di Pietro, che riconosce Gesù come il Cristo, si riflette nel rispetto verso le decisioni della Chiesa. In questo momento, molti lefebvriani contestano le recenti indicazioni papali, spinti da dubbi sulla linea ufficiale. La questione si approfondisce con le tensioni tra fedeltà e autonomia, mentre si cerca di evitare un'ulteriore spaccatura. La discussione rimane aperta e senza risposte definitive.

“Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente (Mt 16,16). Con queste parole, Pietro, interrogato insieme agli altri discepoli dal Maestro sulla fede che ha in Lui, esprime in sintesi il patrimonio che la Chiesa, attraverso la successione apostolica, custodisce, approfondisce e trasmette da duemila anni. Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente, cioè l’unico Salvatore”. Queste parole così chiare e potenti di Papa Leone XIV, sulla fede di Pietro, il giorno dopo la sua elezione, risuonano ancora nella mia anima. Il Santo Padre riassume così il mistero della fede che i vescovi, successori degli apostoli, non devono cessare di proclamare e di ricordare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Argomenti discussi: I Lefebvriani al Papa: non Siamo Scismatici. Basta Ferite, Risolviamo i Problemi sulla Via della Carità.

