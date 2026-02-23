Carceri dalla Regione voucher ferroviario ai parenti dei detenuti per le visite periodiche

La Regione ha deciso di offrire voucher ferroviari ai parenti dei detenuti, a causa delle difficoltà economiche che affrontano nel pagare i viaggi. Questo aiuto mira a facilitare le visite periodiche, spesso complicate dalla distanza e dai costi elevati. Ogni mese, molte famiglie devono affrontare spese ingenti per raggiungere le carceri siciliane. Ora, con i nuovi voucher, potranno risparmiare sui biglietti e mantenere più facilmente i contatti con i propri familiari.

La carta dovrà essere usata per l'acquisto di biglietti ferroviari; il credito è utilizzabile fino all'esaurimento del saldo, non si può convertire in denaro e non può essere usato per pagare a bordo del treno "Oggi – dice il presidente Schifani - presentiamo un accordo di grande valenza sociale, senza precedenti nel nostro Paese. È un atto concreto di solidarietà nei confronti delle famiglie di persone che stanno già pagando il loro debito con la società e che non devono essere ulteriormente penalizzate a causa di difficoltà economiche. Facciamo sentire la vicinanza della comunità regionale nel percorso di recupero sociale.