Carcasse a Poggio Imperiale | Sono di caprioli sbranati sembra essere opera di lupi

Due carcasse di caprioli sono state trovate a Poggio Imperiale, probabilmente uccise da lupi. La scoperta risale a questa mattina nel bosco vicino al Cassero, dove un residente ha notato i corpi sbranati. L’uomo, abituato a passeggiare con il cane, ha chiamato le autorità dopo aver visto il livello di distruzione sui corpi. La presenza di predatori selvatici in quella zona preoccupa gli abitanti e aumenta l’attenzione sulla tutela dell’area.

Due carcasse di animali rinvenute a Poggibonsi nella zona del Cassero di Poggio Imperiale. "Come tutte le mattine, ormai da anni, accompagno il cane a passeggio in zona, permettendogli di scorrazzare. Ma intorno alle 7,30 (di ieri ndr) mi sono imbattuto in una terribile scena". È il signor Roberto, poggibonsese, a raccontare l’episodio. "Due carcasse, una recente e l’altra in apparenza datata. Tutto lascerebbe pensare – spiega – a un assalto di più lupi nei confronti di caprioli, esemplari abbastanza diffusi qui da noi. Il Cassero di Poggio Imperiale non è una zona abitata, però nella stessa area monumentale di Poggibonsi, nei pressi della Fortezza, ci sono delle case. 🔗 Leggi su Lanazione.it

