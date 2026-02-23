Carambola mortale nella scarpata | Ho perso mio figlio il mio tutto

Una carambola mortale in una scarpata ha causato la perdita di un giovane, provocando dolore tra i familiari. La vettura coinvolta si è schiantata contro le rocce, provocando la morte istantanea del conducente e ferendo un altro passeggero. La famiglia del ragazzo si è precipitata sul luogo, disperata, cercando risposte. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sui motivi che hanno portato all’impatto. La comunità si raccoglie nel lutto, chiedendo chiarezza.

di Antonella Marchionni e Francesco Zuppiroli MORCIANO (Rimini) "La mia vita è finita!". "La mia vita è finita. Mio figlio. La mia vita. il mio tutto.". È un urlo sordo, uno sfogo disperato. Un messaggio comparso alle 6 del mattino sul profilo Facebook della mamma di Michele Riglietti. Lui, Michele, neanche tre ore prima è rimasto ucciso in un terribile incidente dopo essere finito fuori strada con l’auto. La sua vita si è interrotta, ad appena 19 anni, in una scarpata ai lati di via Santa Maria Maddalena a Morciano, nel Riminese, schiacciata in un cartoccio di lamiere che sono quel che resta del Bmw 320 su cui viaggiava Michele e a bordo del quale il giovane pesarese è andato incontro alla morte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Mio figlio è morto, addio amore mio". Musica in lutto: il cantante l'ha perso all'improvviso

