Carabinieri salvano anziana in 7 minuti | farmaco in extremis
Una donna anziana non vedente a Catanzaro rischiava la vita e grazie all’intervento rapido dei carabinieri è stata salvata in soli sette minuti. La donna si trovava in forte difficoltà e aveva bisogno di un farmaco urgente. I militari sono entrati in azione immediatamente, riuscendo a consegnare il medicinale prima che si aggravasse la situazione. L’intervento ha evitato conseguenze più gravi e ha dimostrato l’efficacia della pronta risposta delle forze dell’ordine.
Nel cuore della notte tra venerdì 20 e sabato 21 febbraio 2026, a Catanzaro, una donna anziana non vedente è stata salvata grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri. La donna, affetta da bronchite acuta, era in grave difficoltà respiratoria quando il figlio, impossibilitato a lasciare la madre sola, ha chiamato il numero unico di emergenza 112. In meno di sette minuti, una pattuglia dei carabinieri ha portato il farmaco salvavita direttamente a casa della donna. Una corsa contro il tempo: i dettagli dell’intervento. La scena si è svolta in un appartamento di Catanzaro, dove una donna anziana, non vedente e con gravi problemi respiratori, stava lottando per respirare. 🔗 Leggi su Ameve.eu
