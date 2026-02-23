Carabinieri salvano anziana in 7 minuti | farmaco in extremis

Una donna anziana non vedente a Catanzaro rischiava la vita e grazie all’intervento rapido dei carabinieri è stata salvata in soli sette minuti. La donna si trovava in forte difficoltà e aveva bisogno di un farmaco urgente. I militari sono entrati in azione immediatamente, riuscendo a consegnare il medicinale prima che si aggravasse la situazione. L’intervento ha evitato conseguenze più gravi e ha dimostrato l’efficacia della pronta risposta delle forze dell’ordine.