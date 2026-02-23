Carabinieri Nas e Polizia Locale formano team per controllare i locali della Movida | multe pesanti

Un'operazione delle forze dell'ordine ha portato a controlli intensivi nei locali della Movida, a causa di irregolarità riscontrate durante le verifiche. I Carabinieri, i Nas e la Polizia Locale hanno effettuato posti di blocco a Perugia e nei quartieri periferici, sanzionando alcuni esercizi con multe salate. Le verifiche sono state programmate per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e igiene. La decisione di intensificare i controlli deriva dalla necessità di tutelare la pubblica sicurezza.

Posti di controllo a Perugia e in periferia da parte dei Carabinieri, in sinergia con la Polizia Locale e i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS). È stato eseguito un servizio straordinario nell'area del centro storico maggiormente interessata dalla "movida", finalizzato alla verifica del rispetto delle normative in materia di igiene e sanità nei luoghi pubblici e commerciali. Nel dettaglio, sono stati effettuati due accessi ispettivi in altrettanti locali di somministrazione di cibi e bevande, che hanno prodotto i medesimi esiti, ossia la mancanza di attuazione delle procedure di autocontrollo (H.