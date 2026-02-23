Carabinieri immobilizzano con taser aggressore | 31enne arresto dopo

Un uomo di 31 anni di Lido di Spina è stato arrestato dopo aver aggredito il padre e aver opposto resistenza ai carabinieri intervenuti. La lite è scoppiata in una sera, portando all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno dovuto immobilizzarlo con un taser per calmarlo. L'intervento ha richiesto diversi minuti, durante i quali l’uomo ha continuato a opporsi. La situazione si è conclusa con l’arresto e il trasporto in caserma.

