Capotreno sanzionato quattro volte per denunciare disservizi | allarme

Un capotreno della Calabria ha ricevuto quattro sanzioni in un anno per aver denunciato disservizi e partecipato a riunioni sindacali. Le contestazioni disciplinari sono arrivate dopo che il lavoratore ha segnalato problemi nelle condizioni di lavoro e criticato alcune pratiche aziendali. La sua attività di denuncia ha sollevato discussioni sulla libertà di espressione e sul rispetto delle norme interne. La questione resta aperta e suscita attenzione tra i colleghi.

La vicenda del capotreno: quattro sanzioni in un anno. Nel 2025, un capotreno della Direzione Regionale Calabria di Trenitalia, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha ricevuto quattro contestazioni disciplinari per aver partecipato a riunioni sindacali e segnalato disservizi e condizioni di lavoro. La vicenda è emersa grazie all’interrogazione presentata da Franco Mari di Avs lo scorso 11 febbraio, che ha denunciato comportamenti discriminatori e minacce alle libertà sindacali. La storia comincia con la prima contestazione disciplinare per la partecipazione a una riunione sindacale, un evento apparentemente ordinario che ha scatenato una reazione aziendale sproporzionata. 🔗 Leggi su Ameve.eu Approda in Parlamento la vicenda del capotreno sanzionato dopo attività sindacale, Sinistra Italiana Avs presenta interrogazioneLa Federazione Metropolitana di Sinistra Italiana-Avs di Reggio Calabria ha portato in Parlamento la questione di un capotreno sanzionato dopo aver partecipato a un’attività sindacale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. E parte il sessantone #elusione #evasione #imbrogli #truffa #treni #treno #trenitalia #capotreno #trainguard #ferrovia #railroad #italia #italy #trenord #tper #italo #italotreno #ntv #viaggio #viaggiare #journey #travel #binari #track #platform #stazione #station # - facebook.com facebook