Capodanno cinese Firenze celebra l’Anno del Cavallo con la Festa delle Lanterne al piazzale Michelangelo

Firenze ha deciso di celebrare l’Anno del Cavallo con la Festa delle Lanterne al piazzale Michelangelo, in risposta alla tradizione cinese. La manifestazione, alla sua terza edizione, si svolge domenica 1 marzo 2026, attirando molte famiglie e appassionati. Le lanterne colorate illumineranno il panorama, creando un’atmosfera festosa e suggestiva. La presenza di artisti e musica tradizionale arricchirà l’evento, che si prospetta molto partecipato e vivace.

Firenze si prepara a festeggiare il Capodanno cinese con la terza edizione della Festa delle Lanterne, in programma domenica 1 marzo 2026 al piazzale Michelangelo. L'evento, dedicato all'Anno del Cavallo, simbolo di energia, vitalità e successo nella tradizione cinese, si conferma come uno degli appuntamenti più partecipati e suggestivi del calendario culturale cittadino, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere 10mila presenze dopo le circa 5mila registrate lo scorso anno. La manifestazione, in programma dalle 14 alle 18, prenderà il via con le tradizionali danze del leone e del drago, seguite da spettacoli e sfilate che animeranno il piazzale con musiche, costumi e coreografie ispirate alla cultura cinese.