Capire per decidere

Il quesito referendario ha attirato l’attenzione di molti cittadini, spinti dalla voglia di capire meglio le implicazioni. Giovedì 26 febbraio alle 17:30, nella sala Sammartino di Pisa, si svolge un incontro pubblico promosso dall’associazione Periphèria. Un momento dedicato a chiarire dubbi e approfondire i temi principali, con interventi e confronti diretti. La partecipazione resta aperta a chi desidera informarsi più approfonditamente sui quesiti referendari.

Giovedì 26 febbraio alle ore 17:30 nella sala Sammartino - Pisa via San Martino 63 - si terrà l'incontro pubblico sui quesiti referendari "" organizzato dall'associazione culturale Periphèria. Un confrontodibattito sulle ragioni del sì e del no per una scelta consapevole. «Siamo un'associazione culturale è nostro dovere in questi momenti promuovere iniziative che aiutino i cittadini a comprendere fornendo loro le informazioni necessarie. Troppe persone hanno davvero una enorme difficoltà a capire fino in fondo le ragioni e le conseguenze di questo importante quesito – afferma Mary Ferri presidente dell'associazione Periphèria - inoltre il clima generale di "tifoserie" non aiuta i cittadini».