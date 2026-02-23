Capannoni dismessi a Brancaccio la proposta dal quartiere | Trasferire qui la movida del centro storico

Il quartiere di Brancaccio propone di trasformare i capannoni dismessi in un’area dedicata alla movida, per contrastare il declino locale. La richiesta nasce dalla volontà di riqualificare gli spazi abbandonati e rilanciare il quartiere, coinvolgendo l’Amministrazione comunale nella modifica delle destinazioni d’uso. La proposta è stata approvata dal Consiglio della seconda circoscrizione, che vuole inserire questa idea nella prossima variante urbanistica. La discussione continua sui possibili sviluppi di questa iniziativa.

Il Consiglio della seconda circoscrizione ha approvato una mozione a firma del presidente Giuseppe Federico, che invita l'Amministrazione comunale a includere, nella prossima variante urbanistica, l'estensione delle destinazioni d'uso della zona industriale di Brancaccio, permettendo l'insediamento di attività culturali, sociali, ricreative e di ristorazione. E perfino l'ipotesi di "trasferire" nel quartiere la movida che attualmente ha il suo fulcro nel centro storico. "Brancaccio ha tutto ciò che serve per diventare un nuovo polo vitale della città - dichiarano il presidente Giuseppe Federico e il vicepresidente Giacomo Viscuso -: assi viari ampi, illuminazione pubblica, collegamenti autostradali diretti e una stazione ferroviaria.

