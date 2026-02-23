Capaccio Paestum i consiglieri comunali | Gravissime interferenze sul PUC l’amministratore della Paistom travalica il suo ruolo

L’amministratore della Paistom ha fatto dichiarazioni che hanno provocato polemiche sulla gestione del PUC e sui rapporti con i consiglieri comunali. La causa principale risiede nelle affermazioni considerate gravemente fuori ruolo, che hanno sollevato tensioni all’interno dell’amministrazione. I consiglieri hanno denunciato interferenze eccessive e criticato il comportamento dell’amministratore, ritenendo che abbia oltrepassato i limiti della sua funzione. La questione resta al centro del dibattito locale.

“Dichiarazioni istituzionalmente inaccettabili dell’amministratore della Paistom sul PUC e sugli equilibri consiliari. Chiediamo scuse pubbliche, revoca immediata dell’incarico e ci riserviamo di tutelare la nostra immagine nelle sedi opportune. Il silenzio del Sindaco sarebbe complicità”.. “ Quanto dichiarato dal Sig. Luciano Farro nel corso della trasmissione ‘Cortina di Farro’ su Stile TV rappresenta un fatto di una gravità politica e istituzionale senza precedenti per la nostra città. Non siamo di fronte a un’opinione personale. Siamo di fronte all’amministratore di un’azienda speciale del Comune che interviene pubblicamente su uno degli atti più delicati e strategici per il futuro del territorio: il Piano Urbanistico Comunale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Capaccio Paestum, i consiglieri comunali: “Gravissime interferenze sul PUC”A Capaccio Paestum, i consiglieri comunali denunciano interferenze pesanti sul Piano Urbanistico Comunale.

