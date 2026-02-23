Caos sulle partecipate Opposizioni contro Massari | Ora vogliamo legalità

Le opposizioni chiedono chiarimenti al sindaco Massari sulla mancata comunicazione della Corte dei conti riguardo alle partecipazioni societarie dell’Ente, tra cui Stu Reggiane. La richiesta arriva dopo che tutti i gruppi di minoranza hanno presentato un’interpellanza, evidenziando che l’amministrazione non ha informato il Consiglio né la città sulla deliberazione. La questione riguarda un passaggio cruciale del bilancio di previsione, che potrebbe influenzare le decisioni future. La polemica continua a salire.

Un’interpellanza firmata da tutti i gruppi di opposizione è arrivata sul tavolo del sindaco Massari. Il tema è la mancata comunicazione al Consiglio e alla città della deliberazione della Corte dei conti relativa alle partecipazioni societarie dell’Ente, con riferimento anche a Stu Reggiane, arrivata in un passaggio politicamente e amministrativamente decisivo: l’iter del bilancio di previsione. A rivelarlo è il consigliere di Coalizione Civica Dario de Lucia che ha affermato che la commissione di garanzia di venerdì non ha convinto i consiglieri di opposizione e per questo è stato depositato un documento al quale il sindaco dovrà rispondere punto per punto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancora Caos sulle partecipate. Fdi: "Bilancio e Dup da rimandare. Prima ci vogliono chiarimenti"La questione delle partecipate comunali resta al centro del dibattito politico, con la Corte dei Conti che ha evidenziato irregolarità e la richiesta di chiarimenti ancora inevasa.

