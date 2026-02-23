Caos in Messico Così è caduto El Mencho grazie anche agli Usa

L’arresto di “El Mencho” è stato possibile grazie a un’operazione congiunta tra le forze statunitensi e messicane, motivata dalla sua leadership nel traffico di droga. Le autorità americane hanno fornito informazioni chiave che hanno portato alla sua eliminazione, dopo mesi di indagini e monitoraggio. La morte del potente narcotrafficante, considerato uno dei più ricercati in Messico, rappresenta un colpo significativo ai cartelli. La vicenda si è conclusa in un’area rurale del paese.

Nuova operazione degli Stati Uniti contro il narcotraffico in America latina. Dopo l'intervento a Caracas per arrestare il leader del regime venezuelano, Nicolas Maduro, accusato di guidare una complessa rete internazionale di traffico di droga, questa volta le autorità americane hanno collaborato nell'operazione che ha portato alla morte di Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come " El Mencho " uno dei più importanti capi del narcotraffico in Messico. "El Mencho" è morto durante una sparatoria a Jalisco mentre l'esercito messicano cercava di catturarlo. I membri della sua organizzazione hanno risposto con molti focolai di violenza nel Paese, bloccando più di 253 autostrade e strade e incendiando veicoli per creare il caos su tutto il territorio messicano.