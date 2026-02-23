Caos a Rieti | furgone contromano semina panico in viale Morroni

Un furgone che percorreva contromano viale Morroni a Rieti ha provocato grande confusione tra conducenti e passanti nel primo pomeriggio di ieri. La sua inversione di marcia improvvisa ha costretto molti a frenare bruscamente e a cercare alternative per evitare l’impatto. Per alcuni minuti, il traffico si è bloccato completamente, mentre i testimoni hanno assistito sbigottiti alla scena. La polizia ha poi intercettato il veicolo in fuga poco dopo.

Un furgone contromano in viale Morroni a Rieti ha seminato il panico tra automobilisti e pedoni nel pomeriggio di ieri, senza però causare incidenti gravi. L’episodio, verificatosi intorno alle 17:15, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale in una delle arterie più trafficate della città. La scena si è consumata in pochi, concitati minuti: un furgone ha percorso un tratto di viale Morroni in senso contrario, costringendo gli altri veicoli a frenate brusche e pedoni a mettersi al riparo. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma l’episodio ha messo in luce quanto possa essere fragile la sicurezza stradale quando le regole non vengono rispettate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

