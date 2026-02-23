canzoni sanremo 2026 le cose che non sai di me di mara sattei

Il suo album è appena uscito e ci dice molto di chi è oggi Mara Sattei. Ha fatto pace con la tristezza e ha capito che solo attraversandola si può stare meglio. L’altra volta al Festival di Sanremo il brano glielo aveva scritto Damiano David, stavolta lo firma anche lei. Parla dell’inizio della sua storia d’amore, quando il cielo si tingeva di rosa ed era bello stare a parlare per ore. La cantante si sposerà quest’anno e Le cose che non sai di me è la sua dedica per lui. Le cose che non sai di me, il testo della canzone di Mara Sattei. di S. Mattei – E. Brun – D. Mattei – A. Donadei – S. Mattei Ed. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

